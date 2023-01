Dani Alves se defendió tras denuncia de agresión sexual en Barcelona

Posteado en: Deportes, Titulares

Dani Alves se enfrenta a una denuncia por presunta agresión sexual a una joven que habría tenido lugar en la madrugada del 30 al 31 de diciembre en la discoteca ‘Sutton’ de Barcelona, y que ya investigan los Mossos d’Esquadra. Según adelantó ‘ABC’ hace unos días, la víctima relató como el futbolista brasileño “le introdujo la mano por dentro de la ropa interior” y que sus amigas alertaron a la seguridad privada del local para activar el protocolo pertinente.

Desde un primer momento, el entorno del exjugador del FC Barcelona negó los hechos. Sin embargo, se desconocía la versión de Dani Alves, que este jueves ha decidido romper su silencio en televisión. Lo ha hecho en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3. Mediante un vídeo grabado con su teléfono móvil, el brasileño comienza diciendo: “Lo primero, me gustaría desmentir todo”.

“Sí estuve en ese sitio, con mas gente. Disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás”, sigue expresando con el rostro visiblemente serio. “No se quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”, añade en el espacio de Atresmedia presentado por Sonsoles Ónega.

Dani Alves se muestra muy disgustado con todo esto y señala que su entorno no lo está pasando nada bien. “Están haciendo daño, sobre todo a mi gente, a los míos. Ellos saben quién yo soy”, termina diciendo.

