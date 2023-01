Parole humanitario: Así ha sido la experiencia de los venezolanos con este programa en EEUU

Posteado en: USA

Después de que se anunció el nuevo programa que extiende el parole humanitario a venezolanos a la comunidad cubana, nicaragüense y haitiana, muchos se preguntan cómo han evolucionado las peticiones hasta ahora.

El programa para venezolanos inició el pasado 12 de octubre dando estadía temporal por 2 años a personas que tienen un patrocinador. Fue anunciado por el gobierno de EEUU cuando se dio un aumento dramático (84%) en el número de cruces ilegales de venezolanos en la frontera.

Pero mientras para unos el mecanismo es una solución para traer a sus familiares sin exponerlos al peligro, otros reportan retrasos y dificultades.

Lola Silva, venezolana que reside en el sur de Florida, define su caso de parole humanitario como exitoso. Hizo el proceso para pedir a sus padres, Pastor y Marlene, apenas se abrió el programa el pasado mes de octubre.

“Yo pedí a mis papás, a la semana obtuve la respuesta del sponsor aprobado y a la semana de eso obtuve los paroles, uno para mi papá y uno para mi papá”, dice Silva.

Qué dice un experto

Sin embargo, el abogado constitucionalista y de inmigración Angel Leal tiene sus reservas sobre el programa.

“En un principio muchos de los casos fueron aprobados y creo que fue con la intención de que lo viera el público para que las personas no se aventaran a llegar a la frontera porque hay esta posibilidad de venir bajo parole”, dice Leal.

Pero en la experiencia de su despacho, a medida que llegaron las solicitudes, el proceso se hizo más lento.

“Con el tiempo como que se ha estancado y se dé casos que están pendiente meses, que no reciben un correo electrónico de aprobación de negación o solicitándole algún tipo de documentación adicional”, agrega Leal.

Rafael Krager, un venezolano residente en EEUU, nos dijo que solicitó ser patrocinador de su hermana Gremary Camarillo y todo fluyó bien con los trámites. Obtuvieron la aprobación para volar desde Colombia y todo parecía en regla, pero todo terminó mal.

“A escasa media hora de abordar le dicen que no puede volar después de esperar un mes de estar aprobados. No me den algo aprobado desde el primer paso y después me lo niegan al abordar el avión. No me parece justo”, dice Krager.

