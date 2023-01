“‘Perdón que te sal-Pique”: A horas del lanzamiento, revelaron cómo sonaría la nueva canción de Shakira y Bizarrap (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira está de regreso en la música, después del ‘hit’ que representó en 2022 su canción ‘Monotonía’, al lado del reguetonero Ozuna.

Por El Tiempo

Este 2023, la colombiana empezó el año con el anuncio de una sesión con el argentino Bizarrap, un lanzamiento esperado del cual ya se conocería un primer adelanto, gracias a un video difundido por redes sociales.

Y, con el exfutbolista español Gerard Piqué en el medio, no quedan dudas de que tanto la letra como la melodía son certeras.

‘Perdón que te sal-Pique’

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te notifiquen, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, reza la nueva canción de Shakira.

Así se escucha en un adelanto que se ha publicado en cuentas especializadas en música.

La melodía, con un estilo muy de la artista colombiana, da cuenta de que toda la composición lleva su sello. Y claro, como remarcan los fanáticos, también el de la separación de Piqué.