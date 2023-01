Se reanuda gradualmente el tráfico aéreo en EEUU tras la suspensión de todos sus vuelos

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dio este miércoles luz verde a las salidas de los vuelos domésticos que previamente había ordenado suspender por un problema informático.

En un mensaje en Twitter, la FAA indicó que “las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en EE.UU. tras una avería nocturna del Sistema de Notificación de Misiones Aéreas que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de los vuelos”.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ?? (@FAANews) January 11, 2023