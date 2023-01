Burger King agregó a su menú la “hamburguesa suicida”: hacen ver a la Big Mac como un refrigerio

Click to share on Google News (Opens in new window)

Para todos los que aman la comida rápida y que buscan aplacar el apetito de una sola sentada, Burger King ha lanzado la “hamburguesa suicida”.

Por: El Diario NY

Su nombre oficial es el “Quad BK Stacker“ y está preparada con cuatro hamburguesas de carne, cuatro rebanadas de queso, tocino y salsa especial, servidas en dos bollos de pan recubiertos con semillas de sésamo.

Aunque Burger King no ha aceptado el sobrenombre de manera oficial, en los medios de comunicación y los comensales ya la reconocen como la “hamburguesa suicida” por sus dimensiones.

Burger King strikes again.

The Quad BK Stacker features four beef patties, four slices of American cheese, bacon, and Stacker Sauce all sandwiched between a sesame seed bun.

It's unofficial nickname is the Suicide Burger pic.twitter.com/2MV3MQFnGO

— Rick ? ™ ?? (@RickChapterTwo) January 5, 2023