Jenna Ortega y Percy Hynes White podrían estar saliendo, esto es lo que sabemos

Desde el lanzamiento de Merlina en Netflix, tanto su protagonista Jenna Ortega, como sus compañeros de reparto se han posicionado como las nuevas estrellas de Hollywood en ascenso.

Por Glamour

Aunque la actriz de origen puertorriqueño ha tratado de mantener su vida privada lejos del ojo público, al parecer esta vez no lo logró, y Ortega fue captada en plan romántico con uno de sus compañeros de reparto.

¿Jenna Ortega y Percy Hynes White son novios en la vida real?

Como muchas veces suele pasar en Hollywood, el amor pudo haber traspasado la ficción y Jenna Ortega podría haber sido flechada por Percy Hynes White, actor que en la serie interpreta a Xavier Thorpe, quien se siente atraído por Merlina y no lo oculta.

Fue el pasado 6 de enero que Jenna Ortega fue captada por los paparazzi en el aeropuerto de Toronto, despidiéndose muy cariñosamente de Percy Hynes White, con un fuerte abrazo que muchos fans interpretaron como una muestra muy clara de amor que podría en duda si son sólo amigos o hay algo más entre los dos.

going to need 5-7 business days to get over this new jenna ortega and percy hynes white photo .. do not talk to me i am crying pic.twitter.com/LAp4Lnx9Ph

— jess (@fxckoklahoma) January 6, 2023