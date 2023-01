Toda una ciudad en la India se hunde aceleradamente y podría colapsar pronto

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una popular ciudad turística del estado indio de Uttarakhand, en el noroeste del país, está experimentando un acelerado hundimiento del que residentes y expertos culpan a los caóticos y no planificados proyectos de infraestructura en la región, aseguran medios locales.

Por: RT

Según un informe de este miércoles de la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés), Joshimath, ubicada en la ladera de una colina a más de 1.800 metros de altura, se hundió 5,4 centímetros entre el 27 de diciembre y el 8 de enero.

Mapas e imágenes satelitales expuestos por la ISRO detallan que la zona de hundimiento se ubica en el centro de la urbe y afecta, entre otros, al helipuerto del Ejército y al templo de Narsingh. La corona del deslizamiento —segmento prácticamente no desplazado adyacente a las partes más altas del escarpe principal— se encuentra cerca de la carretera Joshimath-Auli, a una altura de 2.180 metros.

