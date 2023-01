Empezó “The Last of Us”, la serie basada en un juego mítico: apocalipsis, hongos letales y zombies brutales

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shockeante, entretenido y prometedor. Así se puede definir al arranque de una de las series más esperadas por los gamers y amantes de las ficciones posapocalípticas. The Last of Us tuvo su primer episodio, un inicio en el que desplegó la gran mayoría de las armas que, parece, tendrá de acá en más: buenas actuaciones, mucha tensión y brutalidad por todos lados.

Por: TN

En su comienzo, la ficción que se estrenó en HBO Max logró ensamblar muchos aspectos que están desperdigados en diferentes momentos del desarrollo del videojuego. A pesar de lo intrincada que parece la trama, nunca se pierde la atención.

Eso, tal vez sea por la elección de los autores de que todo se desarrolle de manera cronológica y con un orden: en 1968, con la explicación de lo que podían llegar a hacer los hongos en un ser vivo, en 2003, con el impactante estallido de la crisis y, finalmente, 20 años después, en 2023, con la misión de Joel y Ellie.

De qué se trata “The Last of Us”

Creada por Craig Mazin para la televisión, The Last of Us está basada en el juego diseñado por Neil Druckmann, en el que una pandemia genera una infección que convierte a los humanos en zombies de diferentes tipos. Determinadas situaciones hacen que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) terminen juntos con un objetivo: deben irse de la zona de cuarentena militarizada en la que viven y cruzar parte de los Estados Unidos que está completamente devastada.

En el camino tienen que enfrentarse no solo a diferentes tipos de infectados, sino también a bandas criminales que son el terror de los que sobrevivieron al apocalipsis zombie que se desató hace 20 años. Con un ritmo intenso, explosivo y dramático, el primer episodio llamado “Cuando estás perdido en la oscuridad” tiene una duración de una hora y 25 minutos, una extensión no habitual en estrenos.

