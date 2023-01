Reveló cómo se elabora el queso parmesano y traumó a todos: “No vuelvo a comerlo nunca más”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una mujer compartió con sus seguidores de Twitter el procedimiento para la elaboración del queso parmesano y la revelación horrorizó a todos los usuarios por uno de los ingredientes de dicho queso.

Por: Crónica

Las redes sociales son utilizadas regularmente por los usuarios para compartir momentos insólitos o anécdotas, que casi siempre terminan siendo virales y compartidos por muchas personas en el cibermundo. Sin embargo, en este caso una mujer compartió un terrorífico descubrimiento.

Sucede que la mujer se aterrorizó cuando se enteró cómo se elaboraba el famoso queso, también conocido como parmesano reggiano, que se produce en Italia y se caracteriza por su consistencia dura, madura y grasa. Además, este queso se puede utilizar rallado o gratinado.

Today years old when I found out Parmesan cheese is made from baby cow’s stomach & I could go cry. I’m just gonna have to go full vegan at this point.

— D. (@dtheebae) January 9, 2023