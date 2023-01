Un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de niños en Ucrania: hay varios muertos, entre ellos el ministro de Interior

Click to share on Google News (Opens in new window)

El ministro ucraniano del Interior, Denis Monastyrsky, ha muerto junto a su adjunto y otras 16 personas en el accidente de un helicóptero que se ha estrellado esta madrugada en la ciudad ucraniana de Brovary, en la región de Kiev, según las autoridades ucranianas.

“Esta mañana, el 18 de enero, un helicóptero del Servicio de Emergencia se estrelló en Brovary. Como consecuencia del accidente aéreo fallecieron los dirigentes del Ministerio del Interior: el ministro, el viceministro primero y el secretario de Estado”, dice la nota de la Policía Nacional.

El jefe de la administración militar regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, informó de que la cifra de muertos a las 10.30 horas (08.30 GMT) ascendía ya a 18, entre ellas tres niños, además de 29 heridos, entre ellos 15 menores.

La policía había informado previamente de 16 muertos, incluidos 2 niños, y de que nueve de las víctimas mortales iban a bordo del helicóptero.

Además, 22 personas están hospitalizadas, entre ellas 10 niños, agregó entonces.

Según los medios ucranianos, a bordo del helicóptero se encontraban, además de Monastyrsky, su primer adjunto, Yevhen Yenin, y el secretario de Estado del Ministerio del Interior, Yuriy Lubkovych.

En declaraciones a televisión, recogidas por Unian, el portavoz del Mando de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Yuriy Ihnat, indicó que el helicóptero que se estrelló en Brovary realizaba tareas del Servicio Estatal de Emergencias.

“Desgraciadamente, esto le ocurrió al helicóptero del Servicio Estatal de Emergencias que estaba realizando sus tareas y realizando un sobrevuelo. En la actualidad hay un cierto número de helicópteros de este tipo en Ucrania que llevan a cabo tareas de defensa del país”, dijo.

Agregó que habrá que esperar detalles del Servicio Estatal de Emergencias.

Kuleba había informado en un primer momento en su cuenta de Telegram del helicóptero estrellado cerca de una guardería y un edificio de apartamentos, aunque sin precisar cifras de muertos y heridos.

“En el momento de la tragedia había niños y empleados de la institución en la guardería. En este momento todo el mundo ha sido evacuado. Hay víctimas”, indicó. EFE

Minister, First Deputy and secretary of Ukrainian Internal Affairs were died due to the helicopter crash…

Jesus Christ #DenysMonastyrsky #Ukraine #Ucrania #Oekraïne pic.twitter.com/DxM2pyWn54

— Jane (@UkraineEugenia) January 18, 2023