Por qué dejar de hacer comentarios sobre el cuerpo es otra forma de cuidar la salud mental

Posteado en: Curiosidades, Titulares

“Esa tontería de hacer comentarios sobre el cuerpo y el aspecto de las mujeres está mejorando, pero aún queda mucho camino por recorrer”, ha dicho Kate Winslet en una entrevista que se está haciendo viral y que nos hace reflexionar sobre la importancia de dejar de hacer valoraciones de este tipo en pro de la salud mental. En esta entrevista, la actriz reflexiona sobre los comentarios que durante años ha recibido sobre su cuerpo y sobre su posición ante esa situación. “Si pudiera volver atrás, usaría mi voz de una manera completamente diferente. Le hubiera respondido a los periodistas: No te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven. Mi cuerpo está cambiando. Estoy intentando comprender y soy muy insegura. Y estoy aterrada. No hagas de esto algo más difícil de lo que ya es. Eso es bullying”, cuenta la actriz, instando también a que se eviten valoraciones en las que se usen palabras como ‘esbelta’ o ‘delgada’. “¡No lo digas! Es algo tan irresponsable y alimenta esta aspiración de mujeres jóvenes hacia ideas de perfección que no existen”, añade.

Por: Vogue

Y así es cómo da con el quid de la cuestión: esos comentarios alimentan un deseo por una perfección irreal. También cuando pretenden ser positivos. Cuando se valora el físico de otra persona e, incluso, cuando se comenta como algo bueno –sobre todo en cuestiones referentes al peso, por ejemplo– se abre la veda a un círculo complicado (y a veces peligroso) en el que se está priorizando el físico y se está generando –puede que de forma inconsciente– una aspiración por cumplir con unos determinados cánones estéticos que desde hace tiempo estamos intentando derribar. Hace tiempo que hemos abrazado el lema de que ‘el mejor canon de belleza es que no hay canon’, pero la realidad es que los mensajes sobre el físico siguen sucediendo y sigue afectándonos. Así lo corroboran algunos datos: por ejemplo, un estudio de Top Doctors hace referencia a que al 43% de los españoles les afecta la presión social sobre lo que opine su entorno sobre su aspecto físico, siendo esta influencia negativa mucho mayor en el caso de mujeres menores de 30 años que se cuestionan, aún más, por esas críticas.

Los comentarios (también los positivos) pueden afectar al autoconcepto

Tal y como nos explica la psicóloga clínica, Brígida H.Madsen, “opinar sobre los demás está arraigado socialmente y el hecho de que se empiece a hablar del impacto que tiene esto en la salud mental, en la autoestima y en el autoconcepto, es maravilloso”, dice. Aunque opinar sobre el cuerpo de los demás es una costumbre social extendida, impacta y puede tener consecuencias negativas, incluso cuando se tiene la intención de halagar. “El impacto sobre el autoconcepto es siempre negativo porque incluso cuando esos comentarios tienen la intención de ser positivos, se consideran positivos porque están asociados a la tiranía de la belleza a la que estamos especialmente sometidas las mujeres. Se está reforzando la idea de que te estás ajustando a un canon ya preestablecido que está en la mente de todos. Pero nadie sabe lo que hay detrás o el sufrimiento que pueda haber para acercarse a esa aceptación social”, explica Madsen. “Es peligroso estar haciendo comentarios sobre el físico de las personas, sobre todo porque no sabemos cómo está esa persona con su cuerpo, no sabemos si está sometida a dietas para conseguir esa aceptación, no sabemos si hay una enfermedad o algún trastorno de relación con la comida. Son comentarios delicados con un gran impacto en la autoestima de la persona”, añade. Y apuntilla: “Estas valoraciones están tan aceptadas que cuando tenemos un encuentro con alguien, a veces el primer comentario que recibimos es sobre nuestro cuerpo y no una pregunta sobre qué tal nos encontramos, por ejemplo”.

Lea artículo completo AQUÍ