Quién es el G1, operador del Cártel de Sinaloa y lugarteniente del “Mayo” Zambada, detenido en Durango

Fuerzas federales detuvieron la mañana de este viernes a Gerardo Soberanes Ortiz, alias “El G1?, lugarteniente de la célula criminal de Los Cabrera Sarabia, banda ligada a la fracción de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Por infobae.com

En un fuerte operativo que comenzó en el amanecer de este 20 de enero en la capital de Durango, elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional desplegados por tierra y aire en el fraccionamiento residencial Cortijo, lograron la detención de “El G1?, también conocido como “El Licenciado”.

Gerardo Soberanes Ortiz es señalado por ser un operador financiero de la familia Cabrera Sarabia, célula criminal que se caracteriza por la red de complicidades que tiene con diferentes políticos de Durango y Chihuahua.

De acuerdo con un diagrama de vínculos con servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “El G1? recibe órdenes de José Luis y Alejandro Cabrera Sarabia, líderes de la banda criminal, mismos que quedaron al frente luego de la detención y extradición a los Estados Unidos de su hermano Felipe en junio del 2020. Los Cabrera Sarabia son señalados por autoridades estadounidenses de traficar cocaína y heroína a dicho país.

Felipe Cabrera Sarabia era lugarteniente de “El Chapo” y responsable de las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en los estados que conforman el “Triángulo Durado”. Según las autoridades, Felipe mantenían un férreo control de las actividades delictivas en su zona, lo que le permitió escalar posiciones en la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Se sabe que “El G1? mantenía una relación de compadrazgo con altas esferas de la política mexicana, como el senador de Morena, José Ramón Enríquez Herrera.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Gerardo Soberanes Ortiz se encuentra en proceso de traslado, aunque en la ficha no se especifica el lugar donde se realizó la detención o hacia qué destino fue llevado.

En la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval informó que durante el fuerte operativo de las Fuerzas Armadas en Durango hubo detenciones y un herido, sin ser de gravedad.

“Se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia afín al Cártel del Pacífico. Continúa la actividad, se está desarrollando en coordinación con la Fiscalía de la República y otras instancias”, dijo y agregó que “hubo alguna agresión por parte de ellos. Tenemos el dato de que hay un herido, pero no es grave, de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación, pero no es de gravedad, es en un brazo, al parecer. De las Fuerzas Armadas no tenemos nada y de las demás autoridades no tenemos nada, tampoco, no hay heridos”.

Videos y fotografías compartidas en las redes sociales muestran la sorpresa entre los habitantes debido a la magnitud del operativo, mismos que recordaron la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, a principios del mes.

De acuerdo con vecinos del fraccionamiento, quienes vieron interrumpido su descanso, lograron identificar hasta tres helicópteros militares en la zona, aunque el detalle del operativo todavía no ha sido dado a conocer por parte de las autoridades federales del gabinete de seguridad.