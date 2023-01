Presentador venezolano cuestionó con dureza a personas del mismo sexo que se dan besos en la calle (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video del reconocido presentador venezolano, Alí David, quien cuestionó duramente a las personas homosexuales que se dan besos en espacios públicos.

lapatilla.com

El criollo, quien tiene una amplia carrera exitosa en República Dominicana, explicó que no le importa si no le incluyen en la comunidad Lgbt por decir lo que piensa.

Para Alí David nos niños no merecen ver este tipo de cosas y que hay lugares para todo esto.

“Yo sería incapaz en una plaza comercial darme un beso público. Las manifestaciones de personas del mismo sexo me parece que no deberían darse en lugares públicos. Y si un niño de cinco años pregunta ‘¿mira papi por qué esos dos se están besando?’. Yo no tengo por qué meterme en la intimidad de un hogar para forzar que le tengan que explicar algo que no corresponde que le explique, si no pertenezco a la comunidad por decir esto, pues no pertenezco a la comunidad”, dijo.

El artista argumentó que eso es una falta de respeto.

“Esas imposiciones están sumamente mal”, concluyó.