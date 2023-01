Más de 100 estudiantes en Harvard abandonaron una clase por profesor acusado de abuso sexual (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Más de 100 estudiantes de Harvard salieron de la clase del profesor John L. Comaroff para protestar nuevamente por sus enseñanzas después de que el año pasado lo suspendieran por violar las políticas de conducta profesional y acoso sexual de la escuela.

Por El Diario NY

El Harvard Crimson, el periódico estudiantil de la escuela, informó que los estudiantes protestaron por la primera conferencia del año de Comaroff cubriendo las paredes del edificio donde enseña con carteles que decían: “Los abusadores no tienen lugar en el campus” y “Dejen de proteger a los depredadores sexuales”.

Después de que Comaroff comenzara su conferencia, los estudiantes se levantaron de sus asientos y salieron gritando “Justicia para los sobrevivientes” y “No más Comaroff, no más complicidad”, informó el periódico estudiantil.

La estudiante de Harvard, Rosie Couture, tuiteó un video de estudiantes saliendo del salón de clases que mostraba a estudiantes protestando segundos después de que Comaroff comenzara su conferencia.

Una huelga similar ocurrió en la primera conferencia de Comaroff del semestre de otoño de 2022, cuando regresó a la enseñanza después de haber sido puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo, informó Harvard Crimson.

Watch the moment 100+ @Harvard students walked out of John Comaroff’s classroom, a current professor and known sexual abuser.

We demand Comaroff resigns & @Harvard ends their complicity in sexual abuse and misogyny on campus. #WalkoutOnComaroff @OurHarvard pic.twitter.com/t38Blxfm2B

— Rosie Couture ?? (@rosiecouturee) January 25, 2023