Piden a la OIT liberar a trabajadores detenidos por exigir sus derechos

El coordinador de DDHH de Convergencia, el abogado Eduardo Torres pidió a la delegación de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se encuentra en el país para participar en la tercera jornada del Foro de Diálogo Social tripartito, que interceda por la liberación de todos los trabajadores que están detenidos por exigir sus derechos.

Pidió a la OIT “respeto” porque los trabajadores están sumamente preocupados ya que la OIT no tomó en cuenta las solicitudes que le hicieron diferentes centrales sindicales en octubre de 2022.

“Le entregamos una comunicación a la delegación de la OIT donde se le exigía que se permitiera la entrada al tercer diálogo a las tres centrales que fueron excluidas por Nicolás Maduro, pero por el contrario quien no diga que Maduro tiene avances en materia laboral no entra a estos diálogos”, fustigó. “En Venezuela no hay diálogo, no hay avance en libertad sindical, ni salario mínimo. Hoy hay más presos políticos y no hay diálogo tripartito”.

En nombre de todos los trabajadores que han sido perseguidos y amedrentados por el madurismo, Torres pidió la libertad inmediata de todos los presos políticos, especialmente de los trabajadores detenidos por exigir sus derechos.

Este lunes, representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos darán inicio a la tercera ronda del Foro de Diálogo Social, en un encuentro que se llevará a cabo en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta; y contará con la participación de una delegación de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La jornada se extenderá hasta el jueves 2 de febrero. Ninguna de las cuatro mesas técnicas de trabajo, que recomendó instalar la OIT en octubre, se conformaron debido a faltas del Ejecutivo.

#30Ene | Desde el estado #Yaracuy, nuestro dirigente nacional y coordinador de DD.HH. Eduardo Torres (@torreseduardoj), envía mensaje a la OIT y exige la libertad inmediata de los presos políticos, especialmente a los trabajadores presos por defender sus derechos. pic.twitter.com/toUVZoIx3D — Convergencia Venezuela (@ConvergenciaVe) January 31, 2023

