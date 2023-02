Marcos Hernández López: ¿Si las elecciones presidenciales se realizarán el próximo domingo?

Posteado en: Opinión

En un país en el que la política electoral ya no es el tema casi de interés, situación que deriva los venezolanos no tienen líderes políticos para unas elecciones presidenciales que se esperan para 2023 0 2024. Mientras la aprobación de la gestión de Maduro continúa moviéndose en 16%. No obstante, la oposición también está dispersa, desorientada en el contexto electoral nacional y lo más significativo sin respaldo mayoritario en los ciudadanos. En este momento histórico, más de 60% de venezolanos no está ni con el chavismo, ni con la oposición. Es decir, un 60 % por ciento de los venezolanos no respalda ni al gobierno ni a la dirigencia opositora. Esto es grave porque emerge los espacios para una fecunda antipolítica. Es una verdad, ni el gobierno ni la oposición están conquistando ni convenciendo a la mayoría de los electores, la gente no ve soluciones a sus principales problemas existenciales, realidad que explica por si sola la falta de empatía con la clase política y la gestión de Nicolas

Nicolás Maduro juega duro a la división y la abstención inducida de cara a las próximas elecciones presidenciales. El estudio de opinión más reciente que realizó Hercon, se llevó a principios de enero de 2023, arrojó como resultado que el 70% tiene intención de votar en el próximo proceso electoral presidencial. Sin embargo, el oficialismo estará construyendo un sólido escenarios para mantener la joya de la corona en minoría. En todos los eventos electorales el discurso de Nicolás siempre se mueve en construir la abstención inducida y divisiones de sus adversarios políticos electorales, la prioridad número uno es y será Miraflores.

Actualmente hay dos situaciones complejas: por un lado, Plataforma Unitaria habla de elecciones primarias; y, por otro lado, la Alianzas Políticas buscarán construir un candidato presidencial de consenso. Mientras tanto, el Gobierno trabaja con su maquinaria electoral mirando el fortalecimiento de la deteriorada imagen de su presidente Nicolás Maduro en sus aspiraciones a la reelección presidencial.

El contexto presidencial 2023 0 2024, el desafío estará en que la mayoría de la gente se motive a votar en avalancha, esta decisión dependerá de las estrategias y tácticas psico emotiva aplique el comando nacional de la oposición y el segundo escenario, sería el deseado por Maduro y su Polo Patriótico, se imponga el constructo desmotivador, conectaría con la alta abstención, divisiones, entendiendo que las fisuras y los ataques dentro de la oposición son también excusas válidas para no ir a votar en las elecciones presidenciales. La oposición al gobierno de Maduro se dispone en sus mejores intenciones elegir un candidato unitario que pueda dar un giro a los 24 años de mandato del chavismo en Venezuela, un país sumergido en dilatadas crisis.

En recomendación ese abanderado presidencial deberá apostar por la conciliación y la recuperación económica. El candidato presidencial resultante de las primarias o consenso debe ser creíble y capaz de trasmitir la posibilidad real de un cambio en el país, no solo a los opositores, sino también a sectores del oficialismo que hoy están descontentos.

