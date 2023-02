Por qué el éxito histórico de Noah Assad trasciende a Bad Bunny

Posteado en: Deportes, Titulares

Cuando las entradas para la gira de estadios El Último Tour del Mundo de Bad Bunny salieron a la venta anticipada en abril de 2021, su manager, Noah Assad, se mostró cautelosamente optimista.

Por Billboard

“Pensé que lo haríamos bien, porque era después de la pandemia y todos querían salir, pero salimos a la venta sin saberlo realmente, y lo hicimos un año antes por esa misma razón”, dice Assad.

Para Assad, “hacerlo bien” se ha convertido en sinónimo de batir algún tipo de récord. Pero incluso él no esperaba que Bad Bunny tuviera una de las carreras más históricas y récord para un artista en la historia de las listas de Billboard . La fecha de preventa de El Último Tour del Mundo se convirtió en el día de mayor venta para cualquier gira en Ticketmaster desde que la gira On the Run II de Beyoncé y Jay-Z salió a la venta en 2018, y vendió 480,000 boletos en menos de una semana.

Cuatro meses después de que El Último Tour del Mundo terminara en abril de 2022, Bad Bunny se embarcó en su gira por estadios World’s Hottest Tour, convirtiéndose en el primer artista en montar giras separadas de más de $100 millones en el mismo año calendario. En última instancia, sus 81 conciertos en 2022 recaudaron $ 434,9 millones, el total anual más alto para un artista desde que se lanzó Billboard Boxscore a fines de la década de 1980. La gira rompió récords de ingresos locales en 13 mercados de América del Norte en camino a convertirse en la gira latina más grande de la historia.

El dominio de las listas de éxitos de Bad Bunny lo convirtió en el mejor artista del año de Billboard, según los números, el primer acto latino y el primer artista que graba en un idioma que no sea inglés en ganar la distinción . Su álbum Un Verano Sin Ti , lanzado en mayo en el sello independiente de Assad, Rimas Entertainment, y distribuido por The Orchard, se convirtió en el primer disco no inglés en encabezar el ranking Billboard 200 Albums de fin de año y el primer lanzamiento en español nominado. a álbum del año en los Premios Grammy, una de las tres nominaciones de Bad Bunny.

“Estaba muy orgulloso de ese, especialmente porque era un álbum 100% en español”, dice Assad. “No tiene ni un verso en inglés”.

Además de eso, en abril, Bad Bunny se convertirá en el primer acto latino en encabezar Coachella. Y, Assad, de 32 años, está logrando algunos hitos propios, incluido ser nombrado el Ejecutivo del Año más joven de Billboard y el primer latino en obtener el honor.

Leer más en Billboard