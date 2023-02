Entre lágrimas, Mimi Lazo dice que ya no aguanta que le digan que fue chavista

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con mucho «resentimiento» y entre lágrimas, la actriz venezolana Ana María Mercedes Lazo Domínguez, conocida en el mundo artístico como Mimi Lazo hizo un «en vivo» en su cuenta de Instagram para expresar su tristeza y dolor por los presuntos negativos comentarios y desplantes que le hicieron sus colegas Héctor Manrique, Elba Escobar y Amanda Gutiérrez.

Con información de El Farandi

En el clip que tuvo una duración de casi 10 minutos, Lazo afirmó que aún siente mucho rencor contra Escobar y Gutiérrez, por no haberla defendido ante las supuestas acusaciones de que ella era amante y testaferro de un funcionario chavista.

“La vida no es eterna, a lo mejor mañana yo me muero y se quedan tantas relaciones mías sin resolver. Yo vivo con un resentimiento grandísimo porque Elba Escobar, mi hermana del alma, yo pensaba que Elba, cuando dijeron esas cosas horribles de mí, que yo era la testaferro, que yo era la amante de un tipo que ni conozco, yo pensaba que a ella no le iba a dar miedo y me iba a defender, pero no me defendió”, expresó.

Asimismo, dijo que le «dolía mucho» que Manrique no apartara el conflicto que ambos mantienen para poder apreciar el trabajo teatral que había montado su maestra antes de morir.