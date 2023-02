Futbolistas rusos y ucranianos prendieron trifulca dentro de un hotel en Turquía (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Futbolistas rusos y ucranianos se enzarzaron en una pelea en un hotel de la ciudad turca de Antalia, donde transcurre su pretemporada invernal, según informó hoy el diario ruso “Sport-Express”.

La trifulca tuvo lugar en el hotel Royal Seginus, donde se hospedan estos días los jugadores del Shinnik ruso, que juega en la segunda división, y el Minái ucraniano, que milita en la división de honor.

Según fuentes rusas, la pelea arrancó cuando los ucranianos intentaron a obligar a un miembro del club ruso a cantar el himno de su país, tras lo que atacaron a un futbolista del Shinnik en el ascensor.

En cambio, fuentes ucranianas explican que el origen del altercado fue el comportamiento fuera de lugar con el personal del hotel de un ruso que había consumido demasiado alcohol, lo que provocó la reacción de los jugadores del Minái.

A la riña inicial se sumaron varios jugadores del Shinnik, por lo que la pelea acabó convirtiéndose en una batalla campal, en la que varios futbolistas acabaron magullados.

#356dayofwar

?During a training camp in #Turkey, a fight broke out between FC Minaj players (#Ukraine) and players of the Russian team Shinnik.

Shinnik players will be relocated to another Turkish hotel.#UkraineWar #UkraineRussiaWar #StopRussiaNOW #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/kzynKPW1u8

— Blog about the war for free Ukraine ?? (@BlogUkraine) February 14, 2023