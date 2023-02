Bomberos de Florida llevan varias horas sin poder extinguir gran incendio en almacén de plásticos (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Por rt.com

Bomberos del estado estadounidense de Florida llevan ya varias horas sin poder extinguir un incendio en un almacén de plásticos en la ciudad de Kissimmee, informan medios locales. Según el Departamento de Bomberos, recibieron una llamada sobre el fuego aproximadamente a las 2 de la madrugada (hora local).

Warehouse fire in #Osceola County, located on Ave A, west of Poinciana Blvd and south of US-17/92. Poinciana Blvd and 17/92 are both open. pic.twitter.com/GNYVTMqvFy

Las autoridades detallaron que el fuego se ha extendido a un área de más de 20.000 metros cuadrados. El incendio estalló cerca de una guardería que fue evacuada, pese a no resultar afectada por las llamas.

Crews have been working this fire so long – saw gas truck come to fill up this fire truck.

Been working this since 2:00A. pic.twitter.com/rQ4i7LSbfV

— Randi Hildreth (@RandiH_Fox35) February 16, 2023