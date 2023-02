Madonna rechazó las críticas y bromeó sobre la “hinchazón por la cirugía”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Madonna parece estar riéndose a carcajadas de los comentarios sobre su aspecto.

Por CNN

La cantante superestrella tuiteó una imagen de ella y se sintió como una réplica a todas las críticas sobre su rostro.

“Mira qué linda estoy ahora que la hinchazón de la cirugía bajó. Lol (emoji de risa)”, tuiteó.

Madonna respondió a través de su cuenta verificada de Instagram, diciendo que había sido “atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en que vivimos”.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol ? pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023