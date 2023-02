“Estuve muy estresado”: las confesiones de “El Chapo” Guzmán sobre sus fugas

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Hace casi ocho años Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, hizo lo impensable: escaparse de la que hasta entonces era considerada como la prisión federal más segura de México a través de un túnel de 1.5 kilómetros que comunicaba la regadera de su celda con una casa ubicada al exterior de la cárcel.

Por infobae.com

Incluso el propio narcotraficante, que se fugó más de una vez de prisiones de máxima seguridad mexicanas, consideró esa fuga como la mayor hazaña de su vida. O al menos así se lo dio a entender el narco a la criminóloga Mónica Ramírez Cano, quien tuvo la oportunidad de trabajar de cerca y elaborar el perfil del otrora líder de la organización criminal y padre de Ovidio Guzmán.

En una publicación reciente en su Twitter, tomada de sus pláticas con “El Chapo” fuera del contexto de confidencialidad, Ramírez Cano compartió un breve diálogo que sostuvo con el capo y en el que se tocó el tema de su fuga del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”.

“Me he portado bien señorita”

“Joaquín ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor fuga?”, le preguntó Cano al narcotraficante en una de sus tantas charlas que tuvieron cuando estuvo preso en México.

“Ah, no, pues esta última, estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté bien, me he portado bien señorita”, le habría respondido Guzmán Loera, con esa amabilidad que parece caracterizarlo en su trato con las mujeres.

“¿Te parece que fugarte dos veces es portarte bien?”, reviró la autora del libro “Las Puertas del Infierno: un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal”.

“Bueno no, pero yo no quería que me extraditaran señorita”, le respondió el narcotraficante.

“Joaquín, fugarte es un delito sumamente delicado. ¿Qué pensabas mientras ibas en esa moto dentro del túnel?”, le explicó la criminóloga al co fundador del también llamado Cártel del Pacífico. “Desde luego, ¡que no me atraparan!”.

Una última esperanza

Desde su encarcelamiento, “El Chapo” está sufriendo “una tortura” al vivir en condiciones de máximo aislamiento en la cárcel de máxima seguridad conocida como Supermax ADX de Colorado.

La estrategia actual de su defensa incluye conseguir ayuda del gobierno mexicano para que Guzmán sea trasladado a México.