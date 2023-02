Primer juicio en Países Bajos por quitarse el condón sin consentimiento

Posteado en: Internacionales, Titulares

Dos hombres, de 26 y 28 años, comparecerán este martes ante la Justicia neerlandesa como sospechosos de “violación” por haberse retirado el condón durante dos relaciones sexuales separadas sin el consentimiento de su respectivas parejas, en la primera vez que un tribunal de Países Bajos celebra un caso penal de este tipo.

El juicio, en dos casos separados por “violación” y con victimas distintas, tendrá lugar en el tribunal de Dordrecht, y por primera vez, el procedimiento será literalmente por “haberse quitado el condón durante las relaciones sexuales sin el conocimiento de su pareja” sexual, conocido generalmente por el término en inglés “stealthing”.

Los dos acusados van a ser juzgados bajo la definición general de “violación” porque el “stealthing” no está incluido por separado en el código penal neerlandés, que en sí es un delito distinto al sexo forzado sin protección.

En el “stealthing” el sexo es consentido, pero no la retirada del condón durante el acto sexual.

No existen cifras oficiales de la frecuencia con la que se comete este delito en Países Bajos, pero la web stealthing.nl, creada por una joven víctima de esta práctica en 2017, trata de “animar a las víctimas, educarlas, y dejarles claro que no es culpa suya, que lo ocurrido cae dentro de la violencia sexual”, mientras comparte historias de otras víctimas y ofrece consejos sobre cómo actuar.

En 2017, ella también intentó presentar una denuncia por este cargo, pero su caso no desembocó en un caso judicial. “Lo primero que pensé cuando pasó fue ‘¡Qué idiota, vaya mala cita he tenido!’, pero gracias a mi médico de cabecera, me di cuenta de que me habían violado”, explica.

La abogada neerlandesa Mirjam Levy, que representa hoy a uno de los sospechosos, rechazó en declaraciones al diario AD que se pueda juzgar a su cliente por violación.

“Tan pronto como se practica sexo con voluntad de la otra persona, entonces no hay coerción. Si alguien se entera después de que no se han complicado las condiciones, eso no significa que haya habido coerción”, aseguró la letrada.

Son varios los países donde se ha abierto el debate para modernizar el derecho penal en el campo de la violencia sexual y penalizar la retirada no consentida del condón, una práctica que afecta principalmente a mujeres y hombres homosexuales.

A modo de ejemplo, un grupo de diputadas chilenas presentó en 2021 un proyecto que declara ilegal quitarse el condón sin consentimiento verbal, y California es ya el primer estado de Estados Unidos en hacerlo. EFE