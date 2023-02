Shakira: declaraciones sobre la polémica de sus canciones y la vida después de su separación

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Luego del polémico lanzamiento de SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, esta es la primera vez en que Shakira se refiere a la ruptura con Gerard Piqué. Y es que no es para menos, pues la barranquillera sumó más de 12 años de relación con el catalán y padre de sus hijos Milan y Sasha. En medio de esta separación la cantante estrenó tres sencillos que se posicionaron entre los primeros lugares de los charts llamados Te Felicito, Monotonía y Music Sessions #53.

Por infobae.com

Y el 2023 también parece prometedor, ya que recientemente lanzó su línea de ropa inspirada en la canción con el rapero argentino Bizarrap y que ha sido bien recibida entre sus seguidores; cumplió años, el mismo día en el que el exdefensa central del Barça llegó a sus 36 años, 10 menos que la cantante que ha llevado el nombre de Colombia por todo lo alto a nivel internacional.

Pero esto no ha sido lo único por lo que ha atravesado la colombiana, ya que en repetidas ocasiones su padre debió ser ingresado de urgencias a una de las clínicas de Barcelona por cuenta de un fuerte golpe que se propinó el hombre de 92 años y a quien recientemente debían realizarle una intervención quirúrgica, pero esta debió ser suspendida por motivos que hasta la fecha se desconocen.

Esta no fue la primera vez en que la cantante concedió una entrevista para un medio de comunicación en la que habla de su ruptura, ya que cuando se confirmó su separación habló con la revista Elle España en la que afirmó fue una de las épocas más oscuras de su vida. En esta oportunidad habló con Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, una cadena mexicana de noticias del grupo Televisa.

De lo primero a lo que hizo referencia fue el hecho de que sus canciones han servido como puente para muchas personas, tanto mujeres y hombres, para que expresen sus sentimientos a través de su voz: “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”, y es allí cuando hace referencia al hecho de que hay mujeres que tienen un lugar en el infierno guardado para aquellas que no apoyan a otras.

Otro de los puntos que destacó la colombiana tuvo que ver con el hecho de que siempre soñó con conformar una familia tradicional, pero “no todos los sueños en la vida se cumplen”, agregando en que hoy en día cree firmemente en que una mujer no necesita de un hombre para sentirse completa, ya que antes “compraba esa historia de que una mujer lo necesitaba para completarse”.

Sobre su canción junto a Bizarrap, la colombiana agregó que se encuentra en el centro del debate sobre las mujeres que necesitan sentirse apoyadas por un hombre. Por lo que dijo que tuvo el sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, pero este se derrumbó tras doce años de relación junto a Gerard Piqué y la vida la recompensó con sus dos hijos.

“Creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, agregó la colombiana en su entrevista con Enrique Acevedo en el programa En Punto de N+.

Agregó que cuando una mujer sale fortalecida de los embates de la vida como en su caso, es porque ha aprendido a conocer sus propias debilidades, aceptar su vulnerabilidad y “expresar ese dolor que se siente, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, en medio de la conversación con el periodista.

Finalmente, señaló que debió salir fortalecida como una “leona” por el bienestar de sus dos hijos que dependen de ella, pero para que esto sea real y no una fachada “se debe vivir un duelo, aceptarlo y tolerar la frustración, hay sueños que se rompen y recoger los pedacitos del suelo y volverse a construir”.