Conductores sin esperanza tras 22 días sin combustible en Apure

Surtir gasolina en Apure se ha convertido en este año, en la esperanza de ver, para un ciego, denuncian durante este fin de semana, los usuarios de la estación de servicio Apure II, ubicada cerca del cementerio viejo en San Fernando, capital del estado Apure, luego de 22 días sin poder surtir combustible y a pesar de haber realizado cola en tres ocasiones.

Por Corresponsalía

Ignacio García, residente de El Trillo, parroquia El Recreo en el municipio San Fernando, durante su estadía en la bomba de gasolina Apure II se queja de la actual situación del combustible en Apure porque asegura ha realizado cola en tres ocasiones, desde las 04:00 AM hasta las 04:00 a 05:00 PM, durante esos 22 días, sin haber logrado surtir de gasolina a su vehículo.

“Estamos cansados de esperar el combustible en las bombas. No saldremos de este gobierno porque todo el mundo tiene miedo. Sin embargo, en las bombas tenemos una camaradería muy grande. En la cola somos más de 100 personas. El problema de la gasolina es un desastre.

García, objeta que los dueños de las bombas subsidiadas desvíen el combustible subsidiado para las bombas internacionales, para sacarle más provecho económico al negocio de la gasolina.

“Nosotros no tenemos verdes para comprar gasolina a precio internacional porque tengo un sueldo quincenal de 350 bolívares que no me alcanzan ni para pagar la luz por mi jubilación por educación. Surtir gasolina en Apure es lo peor que hay, Apure es uno de los estados en cola de este país, aquí llega gasolina cuando le da la gana a la gente, porque me han dicho que en el centro es fácil surtir gasolina, aquí no aparece”, apuntó disgustado García.

El entrevistado rechaza el alegato del régimen de Nicolás Maduro del bloqueo económico de Venezuela como la causa del déficit de la gasolina en el país. “El bloqueo lo genera el mismo gobierno en contra del pueblo, el gobierno tiene lo mejor, los mejores carros último modelo que valen un billete”, agregó el apureño.

Jackson Tovar, habitante de la urbanización Los Tamarindos, asegura que en las estaciones subsidiadas no está llegando combustible, solo hay gasolina a la venta en las bombas internacionales en las cuales cada litro de combustible tiene un costo de 0,5 dólares.

“El gobernador no se pronuncia porque los carros de gobernación sí tienen gasolina, hay gasolina para la cúpula, del resto que el pueblo pase trabajo, hambre y sed en las colas. Estamos en un estado sin ley, los dueños de las bombas hacen lo que les da la gana y el gobierno adiós gracias por eso. La única solución al problema es salir de este gobierno.

Los agraviados relatan además, que los dueños de la estación de servicio Caracas no reciben tarjetas de débito, ni pago móvil a la hora de pagar la gasolina, solo permiten cancelar la factura con bolívares en efectivo o divisas.

“Te surten litros, sí quieren más de 20 litros el precio cambia entre 0,70 a 0,80 dólares. La venden al precio que les da la gana. El dueño le dice a los usuarios, esta bomba es mía y si quieres te sales de la cola. Te sacan de la cola así hayas hecho la cola de un día para otro”, dijo Tovar al denunciar dicha arbitrariedad.

Los agraviados no solo confiesan que dicha realidad les llena de rabia, frustración y odio, sino también, dejan al descubierto que la falta de combustible se ha agudizado durante este año.

Es evidente que la gasolina subsidiada en Apure llega a cuentagotas, situación que mantiene en vilo el libre tránsito en la entidad llanera.