Trabajadores de la educación en Carabobo cumplieron más de 50 días en protesta por sueldos dignos

Ana Rivero tiene 70 años de edad, de los cuales los últimos 18 años los ha pasado trabajando como obrera en una escuela en el municipio Los Guayos, del estado Carabobo. Pero este lunes no acudió a su puesto de trabajo para sumarse a la manifestación que realizaron los trabajadores de la educación en la localidad en exigencia de mejoras salariales y laborales.

Corresponsalía lapatilla.com

Con pancartas y cacerolas en mano, los docentes, administrativos y obreros se concentraron en el elevado de la Vivienda Popular Los Guayos.

Rivero señaló que su calidad de vida se deteriora cada día más, debido a que el sueldo de 130 bolívares quincenal no le alcanza para cubrir sus gastos básicos de alimentación y medicinas.

“El presidente con esa Serie del Caribe que hizo aquí en Venezuela, él tenía que dotar las escuelas, a los docentes que están ganando muy poquito, a los obreros. Yo soy obrera y eso no me alcanza para ir a un supermercado, compro la comida más poquita y más barata que hay, la harina amarilla, una harina amarilla es para perros (…) Yo sufrí un accidente hace cinco años y quedé sufriendo de mi pierna, ¿qué recursos tengo para comprar mi medicina? Nada. Tengo que ir a los naturistas a comprar plantas, porque en la farmacia es muy caro el tratamiento y la base no me da para comprarla, porque el sueldo no es digno”, expresó.

Los docentes aseguraron que a 57 días del inicio de las protestas en todo el país, la única respuesta de las autoridades gubernamentales ha sido el silencio.

La presidenta del Colegio de Profesores en Carabobo, Zaida Silva, reiteró que exigen un salario que les permita cubrir la canasta básica, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución.

Afirmó que cuando los docentes salen a protestar en las calles, también les están enseñando a los alumnos a luchar por sus derechos.

“Nos exigen que vayamos a dar clase. Nosotros queremos a nuestros alumnos, tenemos profesión y vocación, pero con el estómago vacío, ni los alumnos ni los maestros pueden impartir clases. Los docentes no somos extraterrestres, somos madres, abuelas, que tenemos hijos y los dejamos sin comer, sin alimentos ni medicinas”, argumentó.

Por su parte, el coordinador de la Coalición Sindical en Carabobo, Juan Tortolero, denunció el deterioro de la infraestructura de los planteles educativos y la irregularidad en el Programa de Alimentación Escolar.

“El 100% de las escuelas tienen déficit de agua, luz, dotación y servicios, deterioro de infraestructura, falta de techos, pero todas, el 100% tiene alguna deficiencia”, mencionó.

Los docentes destacaron que, pese a las amenazas y amedrentamiento por parte de superiores, no abandonarán la lucha en las calles hasta que sus reclamos sean atendidos.