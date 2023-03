Alerta en Australia: más de treinta de incendios forestales por una una ola de calor (Video)

Bomberos de Australia luchan este martes contra más de una treintena de incendios forestales, de los cuales una docena arden de forma descontrolada, en varias zonas del este del país, que afronta además una ola de calor, condiciones secas y fuertes vientos.

Muchos de estos incendios arden en lugares inaccesibles y “requieren equipos especializados de lucha contra incendios en zonas remotas y el apoyo de aeronaves”, explicó hoy en Twitter el Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur, la región más poblada de Australia y donde se registran la mayoría de los fuegos.

Uno de los incendios que causan mayor preocupación es el de Tambaroora, a más de 190 kilómetros al oeste de Sídney.

Las autoridades temen que este incendio, que se ha expandido en un terreno de más de 21 kilómetros cuadrados, amenace a unas 50 propiedades aledañas si avanza peligrosamente cuando aumente la temperatura y se registren fuertes vientos en la tarde.

Otros dos incendios de preocupación están cerca de la ciudad de Dubbo, a 330 kilómetros al noroeste de Sídney, y en Groove Rd, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital de Nueva Gales del Sur.

“Va a ser otro día duro para los bomberos y potencialmente incluso hasta mañana antes de que tengamos algún respiro”, dijo hoy el comisionado del Servicio Rural de Bomberos (TSF) de Nueva Gales del Sur, Rob Rogers, a la cadena pública australiana ABC.

At 5pm (Tuesday 7 March) there's 41 bush and grass fires across NSW, with 27 yet to be contained. Firefighters have faced another tough day, with temperatures in the high 30s in many areas. One fire, the Alpha Road fire near Hill End, is at Emergency Warning. #NSWRFS pic.twitter.com/VUKdPL1BiZ

— NSW RFS (@NSWRFS) March 7, 2023