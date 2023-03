“No lo queremos” y “en los partidos importantes desaparece”: la lapidaria crítica de un ex PSG a Leo Messi

Posteado en: Actualidad, Deportes

Paris Saint Germain sigue invirtiendo importantes sumas de dinero, pero continúa lejos de lograr su gran objetivo: la Champions League. Tras la derrota por 2 a 0 ante Bayern Múnich quedó eliminado en octavos de final y recibió otro duro revés, lo que generó una importante ola de críticas hacia la dirigencia y las principales figuras del elenco de la capital francesa, así lo reseñó INFOBAE.

Uno de los grandes apuntados fue Lionel Messi, quien hace poco se consagró campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y que acaba de ser condecorado como el mejor jugador del planeta al ganar el premio The Best. Estos laureles no impidieron que Jérôme Rothen, ex jugador del PSG y actualmente integrante de RMC Sport, lo destrozara públicamente.

“A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere invertir en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, aclimatado’ pero ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? ¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo!. Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo”, comenzó su relato quien defendió los colores del cuadro capitalino entre 2004 y 2009

Prosiguiendo con su relato, el hombre surgido del Mónaco sostuvo que “sólo PSG le podía dar este salario y, por supuesto, el PSG cayó con los dos pies porque pensaban que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no lo hace. No nos hará ganar nada”. La Pulga, desde su desembarco en la institución, conquistó una Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

“El año pasado contra Real Madrid todos le cayeron encima a Donnarumma, pero él no hizo nada más. El partido de Marsella a mí me da igual. Hicieron un buen equipo en la Ligue 1 pero ciertamente no en la Champions League”, esbozó. Y luego, añadió: “Claro que tiene buen pie y buen ojo, y los seguirá teniendo a los 50. Pero no es apto para el nivel superior con ese estado de ánimo”.

Rothen cerró su discurso solicitando la salida de Lionel Messi, quien antes de esta serie se encontraba en charlas con los dirigentes para extender su vínculo por una temporada más. “Si mañana me entero que se extiende su contrato ya no iré al Parque de los Príncipes. Eso son verdaderos problemas para el PSG porque bloquea las contrataciones porque la nómina es enorme por culpa de estos jugadores”, concluyó.

Tras esta derrota, sumada a la eliminación en la Copa de Francia, Paris Saint Germian ahora tiene como única competencia la Ligue 1, torneo que lo tiene como líder tras 26 jornadas. Los dirigidos por Christophe Galtier miran a todos desde arriba con 63 unidades, ocho más que Olympique Marsella, su escolta.