La polémica demanda que pesa sobre Mick Jagger y Keith Richards de The Rolling Stones

Mick Jagger y Keith Richards, integrantes de la mítica banda The Rolling Stones, fueron demandados judicialmente por plagio por el músico argentino Sergio García Fernández, cuyo nombre artístico es Sergio León, quien también es líder de la banda española Angelslang. El viernes pasado se presentó ante un tribunal de Nueva Orleans y sostuvo que los músicos “tomaron sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley” de sus temas So Sorry (2006) y Seed of God (2007).

Por Infobae

Según la demanda presentada, Sergio León aseguró que acompañó junto a Angelslang a Chris Jagger, hermano del cantante Mick Jagger que se lanzó como solista, durante la serie de recitales que brindó en Madrid (España). Afirma que le dieron un CD con sus temas y que todo quedó registrado a través de un mail que también fue incluido en el tribunal de Luisiana, Estados Unidos.

En dicho e-mail, Chris Jagger asegura que la banda española tiene contenido que “seguramente interesará a la banda más grande del mundo”, dejando entrever que se lo haría llegar a la agrupación inglesa. García Fernández, que también es compositor, estuvo vinculado a la banda argentina de hard rock Alakran y quien vive hace casi treinta años en España, sostuvo que la canción Living in a ghost town -compuesta por Mick Jagger y Keith Richards y que los Rolling Stones estrenaron en el 2020, en plena pandemia del COVID-19- incluye “las melodías vocales, la progresión de acordes, los ritmos de la batería, la parte de armónica, las líneas de bajo, el tempo y otros detalles propios” de la canción de su autoría So sorry.

Tras el lanzamiento de Living in a ghost town (2020), los fanáticos de la banda española Angelslang fueron los primeros en despertar la polémica hasta llegar a oídos de su líder, el compositor argentino, quien presentó la demanda en el tribunal la semana pasada.

Y hace poco más de un año, el grupo Angelslang lanzó un sitio web en el que publicó detalles del caso. Aunque ya no está activa la página, todavía sigue el caché en Internet y ahí se puede leer: “Hace diez años, el letrista del grupo Angelslang estuvo en contacto cercano con Chris Jagger, hermano de Mick Jagger, de The Rolling Stones. Ambos compartieron e intercambiaron opiniones sobre las canciones y el estilo musical de la banda Angelslang, que podría atraer a los miembros de The Rolling Stones y entregaron varios CDs musicales de Angelslang a Chris Jagger, dos para el y dos para Mick Jagger.

