El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de marzo de 2023

ARIES

Impón límites. Ni tú ni la otra persona pueden ni deben hacer solo lo que quieren y menos si eso afecta a quienes los rodean. Una relación, sea de la índole que sea, es de dos y ambos deben ser beneficiados, pero no a costa de la tranquilidad del otro. Comunícate y si es posible, llega a acuerdos, de lo contrario toma distancia.

TAURO

Avanzas con seguridad y confianza. Posible aumento de sueldo o cambios en el lugar de trabajo. Es un día en que habrán mejoras laborales significativas. Disfruta tus logros, así no sean los que querías. Ya después se presentaran nuevas oportunidad.

GÉMINIS

No pierdas tiempo en detalles sin importancia. A veces te enfocas en situaciones que ni suman ni restan. Hoy más que nunca necesitas ser consciente de tus limitaciones y administrar tu tiempo con inteligencia.

CÁNCER

Si estas sólo, disfruta de tu soledad, pero hazlo sin autocompadecerte y si tienes pareja, no te compliques ni te cuestiones todo lo que sucede. A veces hay que dejar pasar, sobretodo cuando sabes que no hay malas intenciones.

LEO

Valora todo lo que los demás hacen por ti. No creas que te lo mereces todo, porque las cosas de ganan con acciones o actitudes. Fomenta que siempre haya disposición de dar. ¿Como? Recibe con agradecimiento y da desde el corazón.

VIRGO

Grandes exigencias laborales, a veces será difícil dar la talla, pero cada vez lo harás mejor. Date una palmadita en el hombro cuánto lo hagas bien y luego, descansa. No hay necesidad de correr ni perseguir tus sueños. Con diligencia llegarán.

LIBRA

Paciencia con jefes o colaboradores, las cosas se ponen difíciles, pero siempre hay una luz al final del túnel. No presiones ni pretendas tener la razón, si lo haces todo será mucho peor. Deja que todo fluya y que el tiempo ubique a cada uno donde debe estar.

ESCORPIO

Día perfecto para emprender nuevos proyectos, pero debes hacerlo con cuidado. No pretendas lograr en un día lo que hasta ahora no has podido. Nuestro consejo es que des un paso después del otro. Por otro lado el crecimiento vendrá anudado de la creatividad.

SAGITARIO

Si proyectas una imagen profesional lograrás más respeto y distinción. Es como el antiguo refrán que reza: de acuerdo a la maleta se juzga al pasajero. Si vistes y luces bien, marcas la diferencia y llamas la atención, así de simple.

CAPRICORNIO

Concéntrate en tu trabajo y da lo mejor de ti. Es posible que necesites invertir más tiempo o sacrificar cierta cantidad de dinero, pero pronto verás resultados. En otro orden de ideas, a pesar de algunos obstáculos, pones al día documentos importantes.

ACUARIO

Quieres alcanzar una meta con todas las fuerzas de tu corazón, pero no ves muchas posibilidades en este momento. No te desanimes, eso no significa que no puedes lograrlo, sólo que debes esperar. Mientras tanto ocúpate de lo que si puedes alcanzar.

PISCIS

Podría ser un día algo movido, por un lado te sentirás el rey del mundo y por otro estarás un poco negativo. ¿Quien te entiende? Seguramente ni tú mismo. Te recomendamos enfocar tu energía en pensar que si se puede y soltar esos pensamientos que te alejan de lo que te has propuesto.