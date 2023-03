Fernando Alonso raccionó a su sanción: Me da igual, pero la FIA no ha quedado bien

Posteado en: Deportes, Titulares

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que este domingo volvió a causar una gran sensación al acabar tercero el Gran Premio de Arabia Saudí -antes de que una sanción lo dejase cuarto-, declaró en el circuito urbano de Yeda, después de conocer su penalización, que le “da igual”, pero que “la FIA (Federación Internacional del Automóvil) no ha quedado bien”, porque “han tenido una hora para dar la penalización”.

“Me da igual que me hayan quitado el tercer puesto; igual si me lo hubieran quitado antes de subir al podio me hubiera dolido. Pero el podio está ahí, estamos en todas las imágenes, el equipo y los patrocinadores. Pero es curioso que a lo largo de 35 vueltas no se hayan dado cuenta. La FIA no ha quedado bien, porque han tenido una hora para dar la penalización”, explicó Alonso este domingo, en Yeda, al canal de televisión Dazn.

“A pesar de todo esto estoy contento, parece como si aún no hubiera asimilado del todo que me quitaron el tercer puesto. Hicimos una gran carrera, que era el objetivo este fin de semana. Éramos el segundo coche más rápido; hemos hecho una gran salida y hemos estado liderando la carrera durante unas vueltas. Eso queda ahí”, explicó el genial piloto asturiano después de firmar otra actuación sensacional, poco recompensada esta vez, que lo mantiene en la tercera plaza del Mundial.

“Primero tuve una penalización de cinco segundos, por lo que tiré para abrir hueco. Si me dicen que nos meten otra sanción de diez segundos, hubiera vuelto a tirar; y se los hubiéramos metido de nuevo; porque teníamos aún más”, comentó Fernando, que durante unos minutos festejó su podio número 100 -estuvo en la ceremonia junto al mexicano Sergio Pérez, ganador este domingo, y el neerlandés Max Verstappen, los dos pilotos de Red Bull- antes de que volviese el 99 a su casillero de ‘cajones’.

“Estoy con buen sabor de boca, a pesar de todo. Duele no estar en el podio, pero puede ser también que aún no lo haya asimilado del todo”, manifestó Alonso tras acabar cuarto este domingo en Arabia Saudí. EFE