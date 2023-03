Iba a tener una cita con una joven de Tinder, pero se canceló la salida por un inesperado detalle

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las citas fallidas suelen ser un gran comodín en las redes sociales, ya que muchos aprovechan para ponerle humor y compartir la graciosa anécdota.

Por: Crónica

Principalmente en Twitter, varias veces nos hemos encontrado con historias de este tipo, y muchas de estas están relacionadas con una famosa aplicación: Tinder.

Si bien varias personas han conocido el amor gracias a esta aplicación, lo cierto es que también estuvieron los que no tuvieron tanta suerte al crearse una cuenta en la app.

Ese fue el caso de un joven de 19 años, que contó cuál fue el motivo por el que se canceló su cita de Tinder, a minutos de verse. El adolescente compartió el chat que mantuvo con la chica de la aplicación y, rápidamente, se volvió viral en la red social del pajarito.

Mientras estaban a menos de una hora de concretar la cita, una pregunta de la joven de Tinder desconcertó por completo al autor del tuit, y todo se terminó en un instante.

“Ya fue la subo, yo no me ando con gilada”, escribió el protagonista de esta historia, al subir la captura de pantalla de la conversación que terminó de la peor manera.

El insólito detalle por el que se canceló la cita

Mientras organizaban a qué hora se verían, Sofía le hizo una pregunta al joven viral que, sin dudas, no se esperaba: “¿Te paso mi ubi así me mandas el Uber?”.

Automáticamente, el adolescente no se tomó para nada bien la “exigencia” y respondió, sin pelos en la lengua: “¿Perdón? ¿Uber? No disculpa, yo Uber no le pago a nadie, y menos si no somos nada y no te conozco. Ni yo uso Uber”.

Iba a salir a comer con una loca (por primera vez) y me dijo, cito textual: te paso mi ubi así me mandas el Uber? Yo quedé tipo: pic.twitter.com/ZSTMjmNZ0R — el rubio de pdd ?? (@GTalamas0) March 16, 2023

Puedes leer la nota completa en Crónica