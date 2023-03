Lo que sigue tras el peor colapso bancario en Estados Unidos desde 2008

Posteado en: USA

La banca mundial acaba de sufrir su peor semana desde 2008. Ahora, ¿qué sigue?

Por CNN

Las consecuencias de la agitación bancaria de este mes — las sorprendentes corridas bancarias y los colapsos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank — han sido generalizadas. Como consecuencia, el sistema bancario mundial se ha visto sacudido.

Se espera más volatilidad para la próxima semana. Pero eso no significa que esto sea una repetición de la crisis financiera mundial de hace 15 años. Los depósitos de los clientes diarios están garantizados y los reguladores de todo el mundo dicen que el sistema bancario se mantiene saludable.

Credit Suisse y First Republic: dos bancos más se tambalearon pero se mantuvieron en posición vertical durante la semana. El asediado megabanco Credit Suisse anunció la semana pasada que se necesitarán hasta US$ 53.700 millones en apoyo ofrecido por el banco central suizo para mantenerse a flote. Mientras tanto, el banco First Republic recibió un salvavidas de US$ 30.000 millones este jueves de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos.

No obstante, esos salvavidas podrían no ser suficientes para mantenerlos a flote. Las acciones de Credit Suisse que cotizan en Estados Unidos cayeron casi un 7% y las acciones de First Republic se desplomaron alrededor de un 33% el viernes. Los analistas de JPMorgan escribieron esta semana que parece probable que UBS adquiera Credit Suisse.

