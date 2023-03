Congresista peruano se enfrentó a golpes con un manifestante en Arequipa (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El congresista peruano Edwin Martínez, del partido centrista Acción Popular, se enfrentó a golpes este martes con un manifestante que previamente le había lanzado un huevo en la ciudad de Arequipa, una pelea que quedó grabada en videos que inundaron las redes sociales.

Martínez había participado en un Consejo Regional de Salud en Arequipa, la segunda ciudad del país y a la que representa en el Congreso, y a su salida, un pequeño grupo de personas lo esperaba para manifestar su descontento con el Legislativo.

Entre insultos de este grupo, el parlamentario salió corriendo hacia un vehículo pero, poco antes de alcanzarlo, un hombre le lanzó un huevo a la cabeza, acción que fue respondida con un golpe del parlamentario y que acabó en un altercado que tuvo que ser parada por la Policía Nacional.

El legislador terminó con su camiseta rota y explicó a la emisora RPP que sólo se estaba defendiendo.

“Un señor me tira la botella y luego va a agredirme. Entonces a la agresión física del señor lo único que hice fue defenderme para que no me caiga algo. En ese instante el sujeto cae al suelo y alguien me jala para subir a un vehículo, que era de la congresista María Agüero, que me hizo subir a su carro, y nos fuimos”, dijo al medio local.

Añadió que la también congresista Diana Gonzáles fue igualmente atacada por el mismo grupo a la salida del Consejo Regional.

Hace apenas unos días, Martínez ya fue increpado en el mismo departamento de Arequipa por parte de manifestantes que no aprueban la labor del Congreso y que también piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Además, miembros del Ejecutivo también han sido atacados e insultados en las últimas semanas por parte de este tipo de manifestantes en otras localidades sureñas del país como Abancay, en Apurímac, y en Ayacucho.

En estos lugares, así como Arequipa, se produjeron diversas muertes fruto de enfrentamientos de protestantes contra las fuerzas del orden durante las marchas antigubernamentales desarrolladas en diciembre, enero y febrero.

EFE