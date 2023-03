Aumentan los incidentes en EEUU: Tren con contenedores de basura descarriló en Massachusetts

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un tren de carga se descarriló este jueves en la localidad estadounidense de Ayer (Massachusetts). De las vías se salieron cinco vagones que transportaban 10 contenedores de basura, que por fortuna no contenían toxinas ni productos químicos, informa CBS News.

Por RT

El tren estaba detenido en el momento del volcamiento. Según la compañía propietaria, CSX, nadie resultó herido. Las autoridades de transporte, que iniciaron una investigación, aún no han determinado qué causó el descarrilamiento.

“Justo antes del mediodía de hoy, un tren de carga operado por Springfield Terminals descarriló cinco vagones que transportaban 10 contenedores intermodales con residuos sólidos, en la línea ferroviaria Pan Am Southern a la altura de Ayer, Massachusetts. No se ha informado de heridos entre la tripulación, no hay materiales peligrosos implicados, no hay fugas ni derrames de ninguna carga y no hay impactos en el medio ambiente”, afirmó CSX en un comunicado.

En los últimos meses han aumentado los incidentes de este tipo en EE.UU. A inicios de febrero, el descarrilamiento de un tren provocó un gran incendio en la localidad de East Palestine (Ohio, EE.UU.) y causó el vertido “de más de un millón de galones de sustancias químicas peligrosas”, lo que puso en peligro la salud de los residentes locales y el medio ambiente.

?#BREAKING: A Norfolk Southern Freight train has derailed

?#Ayer | #Massachusetts

Several Emergency crews and other agencies are at the scene of a Norfolk Southern train derailment in Ayer, Massachusetts. The train cars were carrying trash cargo about 10 cars have… pic.twitter.com/3C5nreyXZg

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2023