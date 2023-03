William Anseume: Mentiras de un ”ministro” en Ginebra (OIT)

Posteado en: Opinión

El “ministro” Torrealba, quien ocupa para el régimen la cartera del trabajo, mintió largo a los asistentes a la importante reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del trabajo. Lo más importante resulta ser que mintió en lo fundamental.

Por ejemplo, indica que ha habido progresos en los Foros de Diálogo Social efectuados hasta ahora. Y eso puede considerarse verdad. Una verdad leve. Por cuanto de veinte fundos tomados a los empresarios y denunciados por estos ante la OIT, han devuelto, liberado, apenas tres. ¿Es esto un avance? Bueno, pues, sí. Digamos que es peor que nada. Que le devolvieron su dinero devaluado y su libertad a Rodney Álvarez, es cierto. Pero ahí quedan los demás sindicalistas en prisión, en procesos judiciales que todos sabemos lo que significa en Venezuela.

El régimen continúa dándole largas al tema del indispensable ajuste salarial. Ese que reclamamos en las calles desde este enero. Porque no alcanza para la sobrevivencia ni puede llamarse sueldo ni salario la miseria que otorgan como compensación. Se olvida además, de toda la protección social, de los seguros, de vivienda, de todo lo que abarca el trabajo y la familia, como, pongamos por caso, la recreación. Pero ese componente de la protección social no estaba ciertamente, malamente, contemplado en Ginebra. El salario sí. Mientras llegan a un método la ciudadanía padece el rigor del hambre y la depauperación continuas. La extorsión es la del régimen para querer librarse de las sanciones. La extorsión y la amenaza es ofrecer más desplazados al mundo si no le dan más dinero para alimentar su voraz corrupción.

El “ministro” mintió al decir que deben contemplar las ilegales sanciones o, como dijo: “un país asediado por unas ilegales medidas coercitivas unilaterales”. Soltó esa perla a horas apenas, a horas antes de que se produjera la información de lo que todos sabemos, de lo que todos sabíamos, de la corrupción más desmedida que haya sufrido Venezuela desde su fundación como país. Se impone la necesidad de elevación legal de los sueldos y salarios. Atenida irrestrictamente a la Constitución y los Derechos Humanos. Porque la excusa de las medidas coercitivas ya no engaña a nadie dentro ni fuera del país. El dinero está pero se lo embolsillan y lo usan para fines distintos a las necesidades del Estado.

También mintió el “ministro” Francisco Torrealba al señalar que el régimen de Maduro cumple con el “irrestricto compromiso al respeto y garantía a la libertad sindical”. No es cierto no solo por no haber liberado a los sindicalistas presos. Sino porque limitan o, más bien, eliminan la libertad sindical y de asociación cuando se quedan, se roban, el dinero de cajas de ahorro, de sindicatos y gremios, de institutos de previsión, como lo hacen en las universidades y otras instituciones públicas, impidiendo su funcionamientos, vulnerando los derechos de los trabajadores en esas instituciones, esto por más de un año y tres meses. ¿Van a devolver ese dinero con el valor que tuvo en su momento? ¿Van a reintegrar y resarcir los daños causados?

Positivo: que se sigan reuniendo con la OIT como garante de los avances y acuerdos. Pero muy negativo que el “ministro” pretenda mentir en representación del régimen ante el mundo que cada día está más y más claro de lo que ocurre en Venezuela. Si no, revisen con detenimiento el informe actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El régimen debe cumplirle de inmediato a los trabajadores y la protesta debe hacerse sentir más y más dentro y fuera del país.