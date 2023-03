Exigen investigación por presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios activos del chavismo en Táchira

Tras las recientes detenciones de altos funcionarios del chavismo y empresarios supuestamente cercanos a Tareck El Aisami, quienes estarían incursos en presuntos hechos de corrupción asociados a Pdvsa, concejales, alcaldes y diputados del estado Táchira esperan que se investigue y se actúe contra funcionarios activos, que habrían cometido presunta malversación de recursos en varios municipios de la entidad andina.

Luz Dary Depablos // Corresponsalía lapatilla.com

Con la designación de fiscales por parte de Tarek William Saab para las investigaciones, esperan que en el estado Táchira también se investiguen las docenas de denuncias relacionadas con funcionarios activos que forman parte del gobierno regional y de algunos municipios.

“Aquí tengo el expediente del matadero del municipio Junín, de Rubio. Yo le agradezco al nivel central, a las autoridades, a quién pueda interesar. Invítenme, escúchenme, tenemos las pruebas. Lo único que queremos es que le devuelvan al municipio lo que es del municipio”, pidió, Jackson Carrillo, alcalde de Junín, a propósito de presuntos hechos de corrupción asociados a la gestión del anterior alcalde chavista, Ángel Márquez, actual director del Instituto Autónomo de Vialidad del gobierno de Freddy Bernal.

Igualmente, este jueves fue suspendida la sesión ordinaria del Consejo Legislativo de Táchira, porque según la bancada oficialista, “no había tema para discutir”, a pesar del escándalo nacional por corrupción y de la investigación que adelanta el ente legislativo sobre presunta malversación de recursos en la gestión de la exalcaldesa del municipio San Judas Tadeo, Betzabeth Gandica, quien en la actualidad es la directora de la Zona Educativa.

Habla Bernal

Este viernes, el gobernador chavista Freddy Bernal se refirió a los hechos que se han presentado en los últimos días. Advirtió que “2, 3, 4, 15 funcionarios o los que sean, irán a la cárcel, porque aquí no hay intocables. Metimos presos a dos jueces por dejar libres a narcotraficantes, ahora pasa de ser juez a pagar 20 años de cárcel, esa es su decisión. Como juez tenía privilegio, verdad, ahora pasa de ser juez con privilegio a estar en una cárcel, pero esa es su decisión. ¿Qué es lo bueno? Que lo detectamos nosotros, que lo denunciamos nosotros y lo metimos preso nosotros”.

Igualmente, acotó que “yo le he dicho aquí a mis directores, nosotros prediquemos con el ejemplo”, porque como funcionarios públicos están “expuestos al escarnio, a los ojos del público, cualquiera lo ve. Al pueblo le llama la atención que un funcionario de pronto andaba en un carrito y al año el mismo funcionario con el sueldo del Estado tiene una Four Runner último modelo, y la gente dice ¿Ah? ¿Y cómo es eso? Si lo que gana son x (cantidad de) dólares. ¿Cómo compró la Four Runner?”.

Sin embargo, no mencionó que funcionarios activos de su gobierno han sido denunciados por estar presuntamente incursos en hechos de corrupción. Entre otros destaca el caso de Umuquena, donde el supuesto desvío de recursos podría superar el millón de dólares.

Sin respuestas

Por otra parte, Sergio Guerrero, concejal del municipio Guásimos, reiteró el llamado al Ministerio Público “específicamente a la Fiscalía 23, la cual es ejercida por el fiscal Javier Serrano”, a quien le pide respuesta por la denuncia presentada en junio de 2022, en contra de la que fue presidenta del Concejo Municipal, Mónica Chacón, por la presunta desviación de recursos que correspondían a la compra de unas computadoras.

“Se han llevado varios oficios desde junio del año pasado hasta enero de este año, ya en mi cargo de presidente de la Comisión de Contraloría del Concejo Municipal, sin tener repuesta y sabemos que la concejala fue imputada y se mantiene ejerciendo en su cargo. No hay respuesta si es culpable y por lo tanto queremos que haya respuesta para que haya claridad, para que podamos hablar si hay o no corrupción, para saber si hay o no lucha contra la corrupción en el estado”, puntualizó el concejal de Guásimos.

Dijo que “la Contraloría Municipal ha emitido algunos informes, hablando de manejos irregulares de algunos recursos del año 2022 dentro de esa directiva del Concejo Municipal”, por lo que exige al Ministerio Público “que se nos dé una respuesta oportuna, aprovechando esta lucha que se empezó desde el Gobierno Nacional en contra de la corrupción”.

Cabe recordar que en el comunicado emitido a través de las redes sociales, Tarek William Saab menciona que “los ilícitos investigados corresponden a distintas ramas y niveles del poder público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y administración de justicia”.

Por tanto, esperan que el anuncio de Saab sobre posibles detenciones en otros estados del país, incluyan al Táchira ante la impunidad evidenciada con la administración de la justicia en la entidad con respecto a denuncias que, al parecer, involucran a chavistas.