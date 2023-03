Tragedia en EEUU: Tornado deja al menos 21 muertos en su paso por Misisipi (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos 21 personas han muerto en el estado norteamericano de Misisipi durante el paso, a última hora de este viernes, de un tornado que ha dejado un rastro de destrucción a lo largo de 160 kilómetros, así lo reseñó EL CONFIDENCIAL.

El condado más afectado ha sido el de Sharkey, donde al menos 13 personas han fallecido, seguido del condado de Carroll, con tres muertos. Dos personas han fallecido en el condado de Monroe y otra más en el condado de Humphreys, según los respectivos departamentos forenses a la cadena estadounidense ABC.

No obstante, la cifra de fallecidos podría aumentar dada la magnitud de las operaciones de búsqueda y rescate que están teniendo lugar ahora en los condados de Sharkey y Humphreys, tal y como ha explicado la Agencia para Gestión de Emergencias del estado.

This is our first look at Rolling Fork, MS after a confirmed large tornado tore through the town.

? Watch FOX Weather live: https://t.co/B2dBlpLqhR pic.twitter.com/vDvnqsEe7M

— FOX Weather (@foxweather) March 25, 2023