Crisis del aseo urbano al norte de Monagas obliga a improvisar vertederos y quemar basura

La concejal por Voluntad Popular en el municipio Punceres al norte del estado Monagas, Yudelys Coronado, denunció lo que calificó como “grave problema del aseo urbano”, debido a la falta de camiones compactadores en la jurisdicción.

Por Corresponsalía

A pesar de los reiterados llamados que han hecho a través de los medios de comunicación, la alcaldía chavista no ha dado respuesta al problema.

Coronado hizo un llamado directamente al gobernador psuvista, Ernesto Luna, ya que la única respuesta que han recibido por parte del ayuntamiento es que no cuentan con camiones recolectores de desechos sólidos.

Asimismo, fueron informados de que no hay dinero para adquirir nuevos vehículos ni tampoco para alquilar.

“Aquí no ha quedado otra opción que improvisar un vertedero cerca del antiguo aeropuerto de Tropical y quemar la basura, a pesar de la contaminación que genera. Muchas personas se han enfermado a causa del humo, y en la medicatura no hay nada para atender a quienes allí acuden. En vista de que no tenemos a quien más acudir, le hacemos el llamado al gobernador Ernesto Luna para que se ocupe de dar solución a este problema”, expresó la edil de oposición.

Añadió que esta situación con los desechos sólidos se registra en todas las comunidades del municipio desde hace más de un año, y el alcalde chavista Adrián Márquez no ha dado respuestas satisfactorias.

Peligro por puente deteriorado

De igual forma, aprovechó para denunciar el mal estado del puente de la vía nacional de la Troncal 10 del referido municipio, en el que se aprecia un hueco en pleno viaducto.

“Exigimos a la gobernación para que ordene el mantenimiento y los respectivos correctivos a este puente y que no espere que suceda lo que ocurrió en el 23 de Enero, en la vía hacia Caripito, que hasta que no se derrumbó una parte de la vía, no atendieron el problema. El señor gobernador que se ocupe de solventar estos problemas y atienda otros derrumbes que hay en la carretera”, puntualizó Coronado.