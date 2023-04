“No me importa nada”: Piqué se destapa y habla sobre el acoso que ha recibido por su separación con Shakira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La ruptura de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, tras 12 años de relación, generó una gran cantidad de comentarios a través de las diferentes redes sociales. Cabe recordaron que fruto de esta relación nacieron Milan y Sasha.

Por Semana

Muchas personas expresaron su apoyo a la cafetera, debido a que Piqué le habría sido infiel a la colombiana con una joven llamada Clara Chía, con quien actualmente mantiene una relación formal.

A Piqué aún le siguen lloviendo críticas, principalmente de la comunidad femenina. Asimismo, algunos hombres también han manifestado su enojo con el exjugador. Y, precisamente, sobre esto se refirió Gerard en una entrevista que le hicieron.

Sobre el acoso que ha recibido por su separación con Shakira, al referirse a los latinoamericanos, Piqué dijo en una transmisión del portal Marca: “no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Para leer la nota completa, aquí