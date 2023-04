“La única que grita aquí soy yo”: Se hartó de su jefa maltratadora y se vengó con un VIDEO que se viralizó

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En TikTok, una joven expuso a su empleadora luego de que esta se negara a pagarle su salario semanal. Cuando reclamó que se respetara lo acordado, la mujer comenzó a gritarle sin darse cuenta de que ella la estaba grabando.

Por: TN

La jefa en cuestión, llamada Gabriela, se volvió protagonista de un video viral que expuso Samantha Zúñiga, una joven que trabajaba en una imprenta de México. Mediante una serie de videos publicados en TikTok, exhibió los malos tratos recibidos ante su requerimiento.

“No me puedes pagar a la quincena”, cuestionó Samantha, a lo que Gabriela respondió: “Sí lo voy a hacer, porque estás desobedeciendo mis órdenes. Llega temprano y yo no tengo ningún problema”. Samantha contestó: “Si lo que quieres es pelear, no es conmigo Gabriela”.

La discusión, que se tornó cada vez más violenta a medida que transcurrían los minutos, continuó en torno a las fechas estipuladas para los pagos. “A mí no me amenaces con los abogados, Gabriela. No puedes hacer eso, no puedes cambiar los pagos”.

