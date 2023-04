Pacientes renales en Falcón se dializan “a duras penas” en el Hospital de Paraguaná

La desidia que viven los pacientes renales en la Península de Paraguaná, estado Falcón, no parece darles tregua, mientras la vida de al menos 60 pacientes corre peligro al no tener las condiciones para dializarse diariamente.

Corresponsalía lapatilla.com

Los pacientes de la unidad “Doctora Magaly Romero”, ubicada en el Hospital Doctor Rafael Calles Sierra, el principal de Paraguaná, solo tiene 12 máquinas activas y están redoblando los turnos para poder atender a los pacientes y puedan, al menos, recibir dos horas de tratamiento, aunque esto signifique que la vida de ellos corra peligro por no cumplir con las indicaciones estipuladas por los médicos.

La unidad carece de aires acondicionados y esto genera bacterias. No se pueden ejecutar procedimientos quirúrgicos y tampoco dializar en el horario completo, porque las máquinas están operando de manera forzada al no disponer de un ambiente climatizado.

Ángel Bueno, familiar de un paciente, explicó que denunciaron a través de la aplicación VenApp que creó el régimen de Maduro para atender los casos de las comunidades, pero no les han resuelto el problema.

Este hospital estuvo meses en remodelación y hace poco fue entregado. Sin embargo, la unidad de diálisis había recibido un poco antes la mejora del aire acondicionado, pero nuevamente volvió a fallar.

Jorge Luis Ruiz, paciente renal, detalló que el trabajo quedó mal hecho, porque no duró nada. “Esos aires los entregaron con bombas y platillos hace dos meses y ya no sirven. La situación que vivimos los pacientes renales es grave. Me tengo que hacer un procedimiento quirúrgico, pero como no hay aire, los quirófanos no están disponibles”, lamentó.