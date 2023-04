El Al Nassr de Cristiano Ronaldo despidió a su entrenador Rudi García

Click to share on Google News (Opens in new window)

El club saudí Al-Nassr, donde juega la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo, anunció este jueves que prescinde de su técnico, el francés Rudi Garcia, en el puesto desde julio de 2022.

“Al-Nassr puede anunciar que el entrenador principal Rudi Garcia deja el club”, publicó la entidad en su cuenta de Twitter, antes de anunciar en otro mensaje que el croata Dinko Jelicic, actual técnico del equipo sub-19, tomará las riendas de la primera plantilla.

“El consejo de administración y todo el Al-Nassr quieren agradecer a Rudi y a su equipo su trabajo en los últimos ocho meses”, añadió el club.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023