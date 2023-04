Fin del misterio: científicos dieron su veredicto sobre cerveza en lata o en botella, ¿cuál es la mejor?

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un grupo de científicos se ha dado a la tarea de intentar concluir si es mejor tomar cerveza en botella o en lata, algo que ha estado en el centro del debate entre los amantes de esta popular bebida.

Por Semana

La publicación fue hecha en la revista científica Journal of the Science or Food and Agriculture y en ella se encargaron de comparar el sabor y la calidad de la cerveza en estos dos envases. Para realizar el estudio, se utilizaron dos marcas de cerveza y se realizaron pruebas sensoriales a los 300 voluntarios que decidieron participar del análisis.

Al concluir las mediciones, los expertos concluyeron que la cerveza en lata obtuvo mejores calificaciones, pues se pudo definir que este envase protege a la bebida de la luz y el aire, evitando así la oxidación y el deterioro del sabor.

Los estudiosos también señalaron que la cerveza en lata se enfría mucho más rápido y se mantiene así por mucho más tiempo, algo que es determinante para quien busca consumirla.

Pero el análisis no se detuvo allí; entre los resultados, los científicos señalaron que no todas las cervezas en lata son iguales, pues el grosor y la calidad de estos envases puede variar y no ofrecer la misma resistencia a la luz y el aire, provocando que su sabor cambie notoriamente.

Ahora, cada vez que las personas vayan al supermercado, se podrán inclinar por las cervezas en lata, pues según el estudio, se mantienen frías por mucho más tiempo, saben mejor y permanecen frescas gracias a este envase.

Para leer la nota completa, aquí