Lo que se sabe de la huelga de guionistas que podría paralizar Hollywood

El sindicato de guionistas Writers Guild of America (WGA) inició este martes una votación para decidir si sus miembros, los escritores de Hollywood, iniciarán o no una huelga para exigir mejores honorarios por sus servicios, entre otras condiciones. Sus contratos terminan el próximo 1° de mayo, por lo cual buscarán que la Alliance of Motion Picture and Television Producers los renueve con más beneficios. En caso de no llegar a un acuerdo antes de esta fecha, paralizarán la meca internacional del cine y la TV por tiempo indefinido.

El sindicato de guionistas considera que la llegada de las diferentes plataformas de streaming afectó su trabajo y remuneración durante la última década. Acusan que no solo su salario se redujo, sino que también se los contrata por menor tiempo. Si antes se contrataba a un escritor para 24 episodios y se lo incluía en todo el proceso de producción, ahora solamente lo convocan para crear entre seis y 12, de acuerdo con información del medio de espectáculos Vanity Fair.

Con estos antecedentes, las conversaciones entre ambas partes comenzaron en marzo para llegar a un acuerdo. No obstante, el gremio de guionistas ya prepara la huelga en caso de que las solicitudes no se cumplan. La votación para la medida comenzó este martes por la noche y terminará el lunes 17 de abril al medio día. “Todos estamos planeando como si la huelga fuera a ocurrir”, declaró Elsa Ramo, socia gerente de la firma de abogados de entretenimiento Ramo Law, a Vanity Fair.

¿Qué piden los guionistas de Hollywood?

Cuando ambas partes comenzaron las conversaciones, el sindicato de guionistas emitió una lista de objetivos generales, donde compartió cuáles son los lineamientos que se tendrían que cumplir para evitar la huelga. Entre los pedidos se encuentra un sueldo más alto y mejores condiciones de jubilación.

