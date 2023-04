VIDEO: Explosión mata a 18 mil cabezas de ganado y hiere gravemente a una persona en granja de Texas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Cerca de 20,000 cabezas de ganado murieron en una explosión que sacudió una granja lechera de Texas; además, una persona resultó gravemente herida en la explosión, según informó la policía.

Por El Diario NY

La explosión tuvo lugar en South Fork Dairy en Dimmitt, Texas el lunes por la noche, enviando una enorme nube de humo negro al aire y provocando un incendio.

La explosión, que provocó un incendio masivo y una columna de humo, llevó horas a los socorristas para controlarla. La explosión se pudo ver a millas de distancia, incluso en varios pueblos de los alrededores, según informó el medio local News Channel 10.

Las inquietantes imágenes de la explosión en Dimmitt fueron publicadas en varios perfiles de redes sociales:

?#BREAKING: Multiple agencies are on scene to a massive dairy farm explosion that took place this evening

?#Dimmitt | #Texas ?

Currently multiple agencies and emergency crews are on scene and have confirmed with a multiple casualty incident at South Fork Dairy in Castro… pic.twitter.com/DyZyb9BiBA

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 11, 2023