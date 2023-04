El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Por mucho que duela, ciertas distancias son necesarias, porque es mejor estar solo que mal acompañado, ¿para que que sufrir, si puedes vivir en paz contigo mismo? Puede que sin estar preparado te veas obligado a tomar decisiones que determinen hacia adonde se dirige tu vida las próximas semanas. Hazlo sin mirar atrás, por ti y para ti.

Tauro

Antes de cualquier decision sopesa los pro y los contra, sin apresurarte, lo más objetivo posible, porque no quieres equivocarte y tampoco te puedes dar el lujo de hacerlo, no otra vez. Es posible que te presiones demasiado, no lo hagas, porque en el fondo y desde el principio sabes cuál es tu única opción.

Géminis

Eso de que no hay nada mal dicho sino mal interpretado no es del todo cierto. Es verdad que casi estamos en mercurio retrógrado y desde ya hay tendencia a malinterpretar todo, decimos A y otros entienden B, pero otras veces decimos en voz alta lo que pensamos y así sea que lo hagamos sin mala intención, igual herimos. Podemos ser sinceros, pero no de devastadoramente sinceros.

Cáncer

Hoy será un buen día para revisar tus planes a futuro con socios, colaboradores o pareja, de sostener conversaciones profundas que los ayuden a tener un panorama más claro y a crear un plan preciso. Si prestas atención sabras cómo abordar las diferencias de opinión. Al principio será difícil ponerse de acuerdo, cada uno piensa las cosas desde su posición y aunque no están dispuestos a ceder, al final lo harán por el bien en común.

Leo

Te sientes intenso, apasionado, capaz de conquistar lo que te propongas. Hoy más que nunca dejas atrás el pesimismo y proyectas ese amor que sientes por lo qué haces, por quien eres y por cómo eres. Felicidades Leo, esa es la actitud, si continúas así, llegarás adonde quieres estar.

Virgo

A pesar de que hoy no te sientes demasiado cómodo en tus zapatos, sabes que esto es lo qué hay y estás consciente de que debes trabajar a partir de eso. Entre más realista seas, más éxito tendrás. Conoces tus debilidades, pero también estás claro de cuáles son tus fortalezas y las usas a tu favor. Aprovechas la situación y ayudas a otros y eso está muy bien. Si lo haces desde el corazón, el universo te recompensará.

Libra

Darás la espalda al drama y es que no aceptas que nada ni nadie te saque de tu centro de paz. Estás claro de lo que quieres y de cómo lo quieres, pero te falta un poco más de disciplina y estructura. Al parecer estás demasiado cómodo en tu rutina diaria, en tu zona de confort y no terminas de arrancar con tus metas, pero estás más que a tiempo. ¿Que esperas? El día es hoy, para luego es tarde.

Escorpio

Podrían ocurrir giros inesperados y por momentos sentirte perdido, pero todo será momentáneo. Eres demasiado práctico y rápido para recuperarte y es justo lo qué haces hoy, de hecho manejas las nuevas circunstancias a tu favor y al final, aún cuando todo indicaba que perderías, resultas un ganador.

Sagitario

Los amigos son la familia que elegimos, quienes se ajustan realmente a quienes somos. Estas bendecido y tendrás la oportunidad de agradecer a esas personas que han llegado y permanecido en tu vida. Haz una que otra llamada y diles lo mucho que los amas, y si es posible ve hasta adonde están y dales un fuerte abrazo, lo necesitan, además a ti también te hará mucho bien.

Capricornio

Crees firmemente en el valor de las experiencias y en que nada enseña más que un error. No sueles arrepentirte, porque cuando das un paso adelante lo haces con seguridad. Levantas la cabeza en alto y continuas, como siempre, seguro de ti mismo y a pesar de las adversidades.

Acuario

La verdad siempre triunfa, te guste o no, es lo qué hay y ni tú ni nadie puede ocultarla por mucho tiempo, pero no te preocupes. No es tan grave que no puedas enfrentarla y superarla. Puedes contra lo que se presente, más allá de tus miedos y limitaciones.

Piscis

Te encanta soñar con la vida que deseas tener y trabajar en que la real se acerque cada día más a la de tus sueños. A través de la imaginación visualizas tus metas y decretas tus intenciones con la esperanza de que se conviertan en realidad. Tienes ideas innovadoras y las concretas en proyectos específicos a corto plazo.