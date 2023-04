Tyler Perry: Cómo un joven humilde se convirtió en un multimillonario íntimo de Oprah Winfrey y el príncipe Harry

Posteado en: USA

El concepto del empresario multimillonario hecho a sí mismo tiene muchas veces más de idealización que de realidad. Sin embargo, en el caso del guionista, productor y director Tyler Perry (Nueva Orleans, EE UU, 53 años) el ascensor social sí ha funcionado. El pasado mes de febrero, se coló por segundo año consecutivo en la lista Forbes de los artistas mejor pagados del año, con una fortuna estimada en más de 1.000 millones de dólares. Hoy en día se ha erigido como una de las personalidades más influyentes de la industria del entretenimiento y ostenta una posición privilegiada a años luz de distancia de sus orígenes humildes.

Perry posee un imperio dentro de la industria televisiva estadounidense gracias a sus películas y series protagonizadas por personajes negros y orientadas al público afroamericano. Pero llegar a la cima no ha sido fácil. Comparte con Oprah Winfrey, una de sus grandes amigas y otro peso pesado de la industria, una infancia repleta de traumas. Tyler Perry nació en Nueva Orleans en una familia de tres hermanos con un padre maltratador. De adolescente, cambió su nombre original, Emmitt (el mismo que el de su padre), por Tyler para desvincularse de su progenitor. Igual que Winfrey, ha contado en varias ocasiones que sufrió abusos sexuales de niño por parte de varios adultos de su entorno. Aquellos episodios marcaron su vida y le llevaron a cometer dos intentos de suicidio, como desveló él mismo en sus redes sociales para alertar sobre la importancia de la salud mental. “Había sufrido mucho dolor, tanto abuso, abuso sexual. Fue muy difícil superarlo, pensé que la única forma de lograr que el dolor desapareciera era acabar con mi vida. Si hubiesen triunfado alguno de esos intentos [de suicidio], me habría perdido la mejor parte de mi vida”, expresó en un vídeo publicado en su perfil de Instagram (con más de siete millones de seguidores) en diciembre de 2022.

La iglesia ?es un ferviente católico? y la escritura fueron su refugio. En 1992, abandonó su ciudad natal y se mudó a Atlanta, donde desempeñó todo tipo de profesiones y montó varias obras de teatro sin mucho éxito. “Había trabajado vendiendo coches de segunda mano, en hoteles… Había ahorrado 12.000 dólares que invertí en una obra de teatro. Pensé que la verían 1.200 personas y aparecieron solo 30”, le contó a Oprah Winfrey en una entrevista hace años. El éxito le llegó gracias al personaje de Madea, una abuela afroamericana con mucho carácter que creó después de ver a Eddie Murphy en la segunda parte de la película El profesor chiflado. Madea apareció por primera vez en una obra de teatro a comienzos de los años 2000, pero el gran pelotazo llegó cuando dio el salto a la gran pantalla en la cinta Diario de una chiflada (2005), escrita y protagonizada por Perry. La crítica general no fue positiva, pero la taquilla respondió y al año siguiente llegó la primera secuela: La reunión familiar de Madea. Fue entonces cuando el estadounidense asumió las riendas de sus proyectos al crear el estudio de producción Tyler Perry Studios, convirtiéndose en propietario absoluto de sus series y películas.

El personaje de Madea, que ha llegado a protagonizar 13 películas (la última en 2022, estrenada en Netflix), ayudó a situar a Perry en el mapa como uno de los creadores afroamericanos del momento, si bien algunas voces dentro de la comunidad no acogían con entusiasmo sus proyectos al considerar que perpetuaban estereotipos. El director Spike Lee llegó a calificar sus filmes y series de “bufonadas”. Pero Oprah Winfrey sí se mostró interesada en su trabajo y desde el comienzo surgió una amistad entre ellos, quizá también por las similitudes vitales que compartían. El prolífico empresario firmó en 2012 un contrato de exclusividad con OWN (Oprah Winfrey Network), la cadena de televisión de Oprah. En esos años creó, dirigió, escribió y produjo uno de los shows más exitosos de la cadena: The Haves and the Haves Nots, una telenovela con tintes de misterio que estuvo en antena durante siete años. Su relación profesional terminó en 2017, pero la amistad entre los dos magnates continuó hasta el punto de que la presentadora es madrina del único hijo de Perry, Aman Tyler, nacido en diciembre de 2014, de su relación con su ya expareja, la modelo y activista Gelila Bekele, a la que conoció en un concierto de Prince en 2007.

