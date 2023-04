Una llamada le cambió la vida: Recibió un trasplante de riñón en Washington de la manera más inesperada

Posteado en: USA

John Ivanowski, de 60 años, fue diagnosticado hace dos años con una enfermedad del riñón que le obligaba a someterse a diálisis durante cuatro o cinco horas al día, cuatro veces a la semana. “Está enganchado a una máquina”, contó Delayne Ivanowski, su hija de 25 años, “no creo que nadie tenga que vivir de esa manera”.

Por Noticias Telemundo

La solución médica era recibir un trasplante, pero en Estados Unidos hay más de 100,000 personas en lista de espera. “La única forma de lograrlo en unos meses es venir con un donante vivo”, le explicó el doctor Jason Wellen, director de trasplantes de riñón y páncreas del centro médico Barnes-Jewish Washington University, a la cadena de noticias ABC News.

Delayne Ivanowski le ofreció a su padre ser su donante. Él se negó “de plano”. Quince años antes, John Ivanowski había perdido a su hijo Dawson víctima de un cáncer. “Ella es lo único que tengo”, justificó el hombre su negativa, según la cadena CBS News.

Pero su hija no se rindió: “Voy a hacerlo, no me importa cuánto se enfade conmigo, no me importa si me echa de casa o me odia o no me vuelve a hablar el resto de mi vida”, cuenta que se dijo a sí misma, “al menos vivirá una buena vida”.

Lea más en Noticias Telemundo