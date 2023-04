El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy entiendes que casi todo lo que sucede es consecuencia de tus decisiones y acciones. Si has actuado bien, tendrás recompensas, de lo contrario habrán crisis y frustraciones. Sólo el tiempo lo dirá. De todas maneras ya sabes por qué camino vas, aunque si hiciste algo mal, aún estás a tiempo de rectificar.

Tauro

Quieres cerrar ciclos, pero estás tan aferrado a lo que crees que es, que te confundes y no sabes que decisiones tomar. Lo que sea que hagas básalo en el amor real. Mientras mas claro estés, mucho mejor. Aprovecha que el eclipse solar será en un par de días y con él la oportunidad de iniciar es favorable, pero primero tienes que terminar esa etapa y dejarla atrás definitivamente.

Géminis

Permanece en los sitios en que te quieren, en los que no necesites encajar, porque lo que no fluye, no funciona. Hoy podría ser un poco complicado llegar a acuerdos, así que respira profundo y ten paciencia, pero no desistas, si estás consciente y claro de tu posición mantente firme e insiste.

Cáncer

Huyes al compromiso a pasos agigantados. Y es que estás consciente adonde debes y adonde no debes estar. Si funciona para ti, adelante. De lo contrario retírate lo más pronto posible, porque irse a tiempo te aleja del drama innecesario y la posibilidad de que se complique, y sobre todo, te conecta con la paz.

Leo

No hay forma de tomar decisiones perfectas y es que alguien, de alguna y otra manera, siempre saldrá afectado. Cuando das un paso hacia adelante no todos pueden resultar beneficiados. Cuando lo entiendas, todo será más fácil. Una vez que hayas evaluado cuáles serán los daños y hayas minimizado el impacto actúa.

Virgo

Cruzas la raya. Hay límites que no pueden ser traspasados, pero no te importa. Te vas con “el todo o nada” y asumes las consecuencias de tus acciones. Eso si, logras lo que quieres, pero lo haces bajo ciertas condiciones, consciente de que no son muy justas, pero como sientes que es lo qué hay, piensas que no tienes otra opción.

Libra

No necesitas ni dar ni buscar explicaciones. Sólo di lo que tengas que decir y haz lo que tengas que hacer. Si te entienden o no está bien y sino, también. Igual es algo que tienes que hacer, ya sea hoy, mañana o pasado. Así que hazlo sin pensar mucho, sin sentimientos de culpa, y sobre todo, sin demora.

Escorpio

Sostienes conversaciones que si bien no son definitivas, te ayudan a aclarar dudas. Ahora los resultados no dependen de otros, si no de cómo te comunicas y de lo que hagas basado en esa nueva realidad. Eso si, no permitas que nadie influyan en tu decisión.

Sagitario

Quieres sentir el amor profundamente, pero has estado tanto tiempo fuera del mercado que has perdido la brújula. Sabes lo que quieres pero no como lograrlo y es en ese momento que aparece alguien y te hace cambiar de opinión.

Capricornio

Que tú meta sea ser feliz, pero feliz a tu manera, a tu ritmo y bajo tus reglas, que aunque son invisibles también son reales y te funcionan. El que se adapte perfecto, y el que no, que tome otro camino. Si lo hacen, acéptalos, ni lo juzgues ni te molestes, es parte de su proceso.

Acuario

No hay peor miedo del que teme fracasar después de que ha terminado un ciclo. Los finales generan caos, es parte del proceso, lo que no es normal es quedarse atascado en el drama, en el “si yo hubiera”, en el “mejor vuelvo para atrás”. Suelta, libera y deja que la vida te conduzca adonde debes estar.

Piscis

Te sientes un poco abrumado. Tienes varias opciones sentimentales y aunque te agradan, no te sientes conectado. Tomate un tiempo y espera que llegue él o la persona correcta. No insistas en nadie del pasado y mucho menos aceptes a cualquiera. No tienes que decidir ahora.